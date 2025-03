Domani... Ghe pensi mi. Guanti, scopa e sacchi: "Ripuliamo via Ronchetto"

Era la battuta famosa del cavaliere milanese, interpretato dall’inimitabile Tino Scotti: “Ghe pensi mi”, tre parole (nome, cognome e targa) che dagli anni Cinquanta fanno parte della storia dello spettacolo, una formula con cui il personaggio meneghino si proponeva in modo spavaldo e pasticcione per risolvere ogni problema. Motto rispolverato da Legambiente BustoVerde e dai circoli Laudato Sì San Francesco e Busto-Gallarate per l’iniziativa in programma domani nel rione di Sacconago con l’invito ai cittadini a partecipare alla pulizia di via Ronchetto.

"“Ghe pensi mi”- spiega Paola Gandini, presidente del circolo bustese di Legambiente - nella nostra iniziativa sta per impegno in prima persona non solo dei volontari delle associazioni ma anche dei cittadini, occasione per riscoprire l’importanza dell’azione individuale per contrastare l’inciviltà di chi purtroppo continua ad abbandonare rifiuti in giro, un gesto concreto per dimostrare che il rispetto della zona in cui si vive e la sua tutela parte proprio dai residenti. Il nostro “Ghe pensi mi” è dunque “ci penso io” nel senso pragmatico del prendersi cura in questo caso del decoro di via Ronchetto e della zona. L’idea nasce proprio dalla volontà di non limitarsi alla pur lodevole attività di raccogliere rifiuti, ma di cercare di coinvolgere chi, abitando in quel luogo, ha un interesse diretto a vederlo pulito creando, si spera, un po’ di senso di cura della cosa pubblica e di partecipazione".

L’invito è rivolto a tutti, in particolare alle famiglie, perché, sottolinea Gandini: "partecipare è sicuramente un momento educativo importante, una lezione di educazione ambientale sul campo, quell’educazione che insieme al senso civico manca purtroppo a chi in modo incivile continua ad abbandonare rifiuti".

L’appuntamento è per domani, alle 14.30 in via Ronchetto, gli organizzatori ricordano di munirsi di guanti, scopa e sacchi per l’immondizia. L’iniziativa rientra nel calendario dell’Agenda del Verde predisposto dall’amministrazione comunale per meglio coordinare le attività di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio proposte da comune, associazioni e Istituti Scolastici. Obiettivo è favorire buone prassi di cittadinanza attiva e la diffusione di una coscienza ambientale che promuova comportamenti atti a salvaguardare l’ambiente, riconoscendo l’importanza di eventi dedicati alla pulizia dei boschi e delle aree verdi presenti sul territorio comunale, nonché il valore dell’associazionismo quale risorsa imprescindibile ai fini della tutela ambientale e alla promozione di pratiche sostenibili.