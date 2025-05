Aperti i Laus Open Games 2025: "Dopo sei anni rieccoci qui. Rendiamo Lodi più inclusiva"

Inaugurata ieri pomeriggio in centro a Lodi la XIX edizione dei Laus Open Games, evento sempre tra i più attesi e che proseguirà fino a domenica. La manifestazione vede sfidarsi oltre 500 atleti, con e senza disabilità intellettiva, provenienti da tutta Italia. Diverse le discipline previste: i giochi regionali di atletica leggera, poi badminton, ginnastica artistica e beach volley. Ieri dopo il corteo, autorità e atleti hanno raggiunto piazza della Vittoria. "Insieme all’amministrazione comunale siamo riusciti a riportare qui a Lodi questa manifestazione dopo sei anni - ha detto dal palco Alessandra Sanna, presidente di ASD No Limits –. In questi 23 anni in cui ci siamo spesi abbiamo reso Lodi più aperta e inclusiva". Dal sindaco Andrea Furegato un grazie a tutti i volontari. "Questi eventi - ha sottolineato senza dimenticare di ricordare la figura di Claudio Minervino - sono sempre più difficili da organizzare. Lodi è grata a questi atleti perchè condividono il momento con noi". Ospiti d’eccezione sono stati l’assessore regionale Barbara Mazzali e Vittorio Brumotti, volto di Striscia la Notizia e testimonial dell’evento. Luca Raimondi Cominesi