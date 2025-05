Ritorna “Tutti in bici“. Iscrizioni aperte da oggi

La Fiab di Casalpusterlengo apre le iscrizioni per la manifestazione “Tuttinbici 2025“, "che riprende la tradizione dell’evento, nato grazie a Giovanni Livraghi dell’Acli locale, nei primi anni ‘70" introduce il presidente di Fiab Pierangelo Ferrari. L’appuntamento è per il 25 maggio, alle 8.45, da piazza del Popolo, per una pedalata di 30 chilometri non competitiva e aperta a tutti i tipi di biciclette. È stato organizzato con Avis, il cui presidente Casimiro Carniti ricorda "crediamo nella promozione della salute, nella tutela dell’ambiente e nelle buone pratiche", Avis Cycling team, pro loco, Comune, Provincia e col supporto degli Amici dell’Acli di Guzzafame e Amici della pro loco di Orio Litta per i ristori (tra cui quello alla grangia benedettina oriese, ostello della via Francigena, che sarà visitabile). Per la sicurezza ci saranno Firc Cb e 118, il meccanico Gaetano Fedeli e un pullmino “scopa“. Per il sindaco Elia Delmiglio è "un’iniziativa che riunisce la comunità". Le iscrizioni aprono oggi, dalle 9 alle 12, in piazza del Popolo, si ripeteranno sabato e nei Fiab Point Cicli Fedeli, Ciclo officina e Milano art bike (per informazioni 3355945878). La partecipazione costa 5 euro e dà diritto al pacco gara con lotteria e l’estrazione di più di 40 premi, tra cui Mountain bike da ragazzo. Il percorso tocca Somaglia, Guzzafame, Orio Litta e Ospedaletto. P.A.