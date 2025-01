Somaglia Ovest, viaggio nell’Autogrill baciato dalla Lotteria Italia. “Speriamo si ricordi di noi”

Somaglia (Lodi), 8 gennaio 2025 – Quando Stefano De Martino, conduttore del gioco “Affari Tuoi” ha scandito il codice alfanumerico del primo biglietto vincente da cinque milioni di euro della Lotteria Italia e ha gridato il nome di Somaglia, molti in paese sono sobbalzati sulla sedia.

“Magari è una tabaccheria del paese”, ha sperato qualcuno che già immaginava la caccia al vincitore. Invece il tagliando super fortunato è stato staccato un po’ più fuori mano, da una commessa dell’Autogrill di Somaglia Ovest, lungo l’AutoSole in carreggiata Sud, e consegnato nelle mani di un anonimo automobilista di passaggio che, tra un caffè e un panino, al momento del pagamento, avrà aggiunto cinque euro per mettersi in tasca il biglietto.

Ieri in Autogrill non si parlava d’altro anche se per la direzione del servizio sembrava un giorno come un altro: nessun cartello fuori dal bancone per annunciare la vincita e il responsabile non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Pure l’ufficio stampa ha risposto in maniera laconica di “non avere dettagli aggiuntivi in merito”.

Solo una commessa, all’agenzia Agipronews, ha sottolineato che il “personale è felicissimo” nella speranza “che il vincitore si faccia vivo e si ricordi di noi, di chi ha cambiato la sua vita e magari ci faccia un bel regalo”. Quasi impossibile capire chi possa essere stato ad intascarsi il montepremi. “Ne abbiamo venduti veramente tanti. Non ci sono clienti abituali, ma perlopiù di passaggio. In passato ci sono state altre vincite ma è la prima volta che un importo così alto si verifica qui”. L’unica cosa certa è che il ticket è stato venduto attorno a Natale, dopo il 18 dicembre.

“Fa piacere che il tagliando fortunato sia stato estratto all’Autogrill di Somaglia. Mi auguro sia un mio concittadino – ha ribadito ieri il sindaco di Somaglia, Angelo Caperdoni –. Nel piazzale ci sono sempre targhe di vari paesi. Magari ha vinto un camionista, un cittadino straniero o ancora un italiano residente all’estero. È una zona di grande sosta”.