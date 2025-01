Lotteria Italia 2025: il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro venduto a Somaglia (Lodi)

Milano, 7 gennaio 2025 – Sono stati annunciati subito dopo la mezzanotte i premi di prima categoria, i più ricchi, della Lotteria Italia 2025. E la Lombardia ha fatto il botto, conquistando il primo premio: nella trasmissione in diretta tv Speciale Affari Tuoi è stato annunciato da Stefano De Martino, insieme ai suoi ospiti, in particolare Gianni Morandi, il numero di serie del biglietto da 5 milioni di euro. Si tratta del T173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. È la quinta volta – dal 2000 – che la Lombardia vince il primo premio della Lotteria Italia.

Gli altri premi di prima categoria sono andati a Pesaro (il secondo), a Palermo (il terzo), a Torino (il quarto) e a Dolo, in Veneto (il quinto). Adesso scatta la caccia al fortunato vincitore, nella speranza che abbia conservato il biglietto vincente e, soprattutto, si ricordi dove l’ha custodito fino a oggi.

L’organizzazione

Grande successo per la vendita dei biglietti. La consuetudine di lasciare qualche tagliando sotto l’albero, come regalo, sembra essere tornata d’attualità. “Ringraziamo 'Affari tuoi' e Stefano De Martino – ha voluto dire il direttore Giochi di Agenzia delle dogane e dei monopoli Mario Lollobrigida – per il contributo alla Lotteria Italia, che è cresciuta del 29% rispetto al 2023”. Proprio l’aumento delle vendite ha portato a mettere in palio 25 premi di seconda categoria da 100mila euro, 50 di terza categoria da 50mila in aggiunta e 200 di quarta categoria da 20mila euro.

La vendita

La Lombardia ha sfiorato il primato nella “classifica di vendita” dei biglietti, venendo superata sul filo di lana dal Lazio. In totale nell’edizione 2024 sono stati venduti oltre 8,6 milioni biglietti, con una raccolta che supera i 43 milioni di euro.

Un dato, riporta Agipronews, in netto aumento rispetto allo scorso anno - quando furono staccati quasi 6,7 milioni di tagliandi - e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Il Lazio, con un sorpasso negli ultimi giorni sulla Lombardia, si conferma ancora una volta la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest'edizione, prosegue Agipronews, sono oltre 1,5 milioni (circa il 17% del dato nazionale), un valore in crescita del 28% rispetto alla passata edizione.

Preceduta quindi la Lombardia, altra regione che riesce a superare il traguardo del milione e fino a qualche giorno fa prima nelle vendite, che tocca quota 1,3 milioni tagliandi (+29%), confermando il secondo posto dello scorso anno. Terza la Campania, ai piedi del podio l’Emilia Romagna.