Lodi, non solo lotteria. Nel 2019 la vincita a premi più alta di tutti i tempi: 209 milioni

Lodi – Cinque milioni sono una gran bella cifra e la Lotteria Italia porta certamente grande visibilità, ma nel Lodigiano, paradossalmente, potrebbe anche apparire poca cosa.

Già, perché qui, proprio nel Comune capoluogo, poco più di cinque anni fa è stata registrata quella che ai tempi era la più alta vincita nelle lotterie di tutto il mondo: 209 milioni di euro (209.160.441 € per la precisione). Era il 13 agosto del 2019 e con la combinazione 7-32-41-59-75-76 un fortunato giocatore si portò a casa il jackpot del SuperEnalotto che, in palio da oltre un anno (il precedente ‘6’ era stato centrato il 23 giugno del 2018), era lievitano fino a quella cifra astronomica. Cifra che appunto era la più alta in tutto il mondo per un gioco a premi, e probabilmente lo è ancora (in Italia sicuramente).

La schedina vincente, che era stata poi incassata due mesi più tardi, era stata giocata con il Quick Pick, un sistema che al modico costo di 2 euro crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente. La fortuna nella fortuna, il Fato all’ennesima potenza. Teatro della vicina epocale il bar Marino, in via Volturno angolo via Cavour a Lodi.

Cinque anni e mezzo più tardi il Lodigiano torna sulla labbra della dea bendata e sotto i riflettori di tutta Italia, grazie alla lotteria nazionale, uno dei pochi storici concorsi a resistere al proliferare dei giochi a premi tutti i giorni a tutte le ore. Cinque milioni vinti all’Autogrill di Somaglia Ovest, che saranno pure bruscolini in confronto ai 209 del SuperEnalotto ma sono pur sempre il primo premio. E non certo il primo pensiero, questo paragone, di chi li incasserà e se li godrà. Che magari non sarà un lodigiano ma che il Lodigiano, terra di estrema fortuna, lo porterà sempre nel cuore.