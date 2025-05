Senna Lodigiana, medico di base si sente male in ambulatorio: portato d’urgenza in ospedale

Senna Lodigiana (Lodi), 5 maggio 2025 - Ore di apprensione, a Senna Lodigiana, per il malore che ha colpito un apprezzato medico di base del paese. E’ accaduto durante l’orario di visite, mentre l’uomo era sul lavoro, nell’ambulatorio comunale.

Il dottore ha avuto bisogno di un ricovero d’urgenza, per accertare la natura dell’accaduto ed era in condizioni serie. Per fare presto, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano. Sconcerto e dispiacere, quindi, per quanto successo, negli spazi ambulatoriali di via Papa Giovanni XXIII, centro del paesino, dove ha dato l’allarme una collega. Il professionista, di 61 anni, si sarebbe sentito male dopo essere uscito dal bagno, accasciandosi davabti alla porta dei servizi igienici.

La dottoressa che ha lanciato l’allarme lo avrebbe trovato lì. Per prima, è arrivata un’ambulanza della Croce casalese con l’automedica, poi l’elisoccorso, atterrato in un campo a circa 300 metri di distanza. Ora l’uomo, che sul momento è stato intubato, lotta in ospedale. E i pazienti di Senna Lodigiana fanno il tifo per lui.