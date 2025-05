Liste d’attesa fuori controllo, la Lombardia chiede aiuto ai Nas: “Aumentiamo le prestazioni ma non cambia nulla. Dobbiamo capire perché succede”

Milano, 5 maggio 2025 – Il problema delle liste d’attesa è uno dei fronti caldi della sanità in Lombardia. Per arginare questo problema è nato un protocollo d’intesa tra Regione e Nas. Ma a cosa servirà? Qual è l’obiettivo del progetto? A chiarirlo è lo stesso governatore Attilio Fontana che ha sottolineato il fatto che la Lombardia è la pioniera di un simile protocollo con i carabinieri del Nas, che hanno “messo a disposizione le loro competenze". Con quale scopo? "Cercare di capire quali siano le ragioni per cui noi continuiamo ad aumentare l'offerta e l'erogazione di prestazioni, stiamo mettendo un impegno disumano, ma nonostante ciò le liste d'attesa non si abbattono, anzi rischiano di aumentare. Dobbiamo interrogarci senza infingimenti e finte considerazioni" ha spiegato senza giri di parole il numero uno di Palazzo Lombardia.

Attilio Fontana, leghista, è presidente della Regione Lombardia dal 26 marzo 2018

Come funzionerà il protocollo d’intesa Nas-Regione Lombardia

La collaborazione operativa riguarderà il controllo e il monitoraggio dei tempi d'attesa nelle strutture sanitarie pubbliche e private. "Faccio solo un numero - ha spiegato durante l'incontro stampa -. Lo scorso anno l'Ats di Milano, la cui area è abitata da circa 3,2 milioni di persone ha erogato 62 milioni di prestazioni ambulatoriali. Qualche dubbio ce lo dobbiamo far venire, perché altrimenti rischiamo di iniziare a cadere in un burrone senza trovare una soluzione. Io credo che questo sia uno dei punti e non escludo che possano esserci altri ragionamenti che i Nas faranno per nostre disfunzioni, per nostri errori o incapacità".

Sanità, liste di attesa al Cup per gli esami diagnostici (foto archivio)

Fontana: dobbiamo trovare soluzioni e dare risposte ai cittadini

"L'obiettivo che abbiamo - ha continuato il governatore - è di trovare le soluzioni perché le risposte siano sempre migliori nei confronti dei nostri cittadini. Quindi io non escludo che ci siano errori da una parte e dall'altra. Noi i nostri errori li emenderemo appena venissero contestati e altrettanto credo faranno altri se verranno evidenziati altri errori". Errori, ha aggiunto a margine dell'evento a Palazzo Lombardia, "che possono derivare da una questione di agende che non vengono utilizzate nel modo più corretto e non vengono lasciate aperte come dovrebbero essere sempre o da altre situazioni. Noi stiamo facendo uno sforzo sovrumano. Lo diciamo con i fatti e i numeri delle prestazioni che eroghiamo, quindi vogliamo che ci sia un organismo terzo che individui i motivi di questa situazione assolutamente anomala, nonostante il grande impegno. Siamo contenti di questa esperienza. Verrà seguita sicuramente da altri perché sarà il modo giusto di affrontare il problema".