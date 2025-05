Screening per gli over 65 il 17 maggio in Lombardia: consigli, valutazione dello stato di salute e informazioni

In Lombardia sabato 17 maggio sarà una giornata interamente dedicata allo screening e alla prevenzione della fragilità nei centri di aggregazione per gli anziani della regione. Succede nell’ambito del progetto 'frAgilità al centro', promosso dalla Fondazione Longevitas per richiamare l'attenzione, informare e fare attivamente prevenzione sulla fragilità, molto diffusa fra gli anziani, ma troppo spesso trascurata, vissuta come una condizione quasi inevitabile.

Dove si svolgerà l’iniziativa

Tre le province lombarde interessate: Monza e Brianza, Como e Brescia, per un totale di sei centri di aggregazione per gli anziani coinvolti nell'iniziativa, e centinaia di persone che sul territorio potranno usufruirne. L'iniziativa si svolge con il patrocinio di numerose organizzazioni scientifiche, istituzioni regionali, università, e con il contributo non condizionante di Named Group, GSK, Abiogen Pharma. Responsabili scientifici dell'iniziativa Giuseppe Bellelli dell'università Milano-Bicocca, Alessandra Marengoni dell'università di Brescia, Andrea Maria Maresca dell'università dell'Insubria.

Invecchiamento e rischio fragilità

La fragilità è una condizione clinicamente riconoscibile, caratterizzata da una ridotta riserva funzionale e da una maggiore vulnerabilità ad eventi stressogeni di varia natura (infezioni, traumi, interventi chirurgici), che rende l'organismo meno capace di adattarsi e reagire efficacemente. Si stima che circa il 10-15% delle persone over-65 residenti al domicilio e il 25-30% dei soggetti over-80 sia fragile. Le cause sono molteplici, tra cui cambiamenti del funzionamento di alcuni apparati dell'organismo, presenza di malattie croniche, perdite funzionali, fattori sociali e ambientali. Ma la fragilità non è una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento, e non va considerata come tale: con le giuste strategie, raccomandate dalla Organizzazione mondiale della Sanità, si può prevenire e contrastare.

Cosa succederà il 17 maggio?

Il 17 maggio saranno proposte attività di screening della fragilità e consigliati interventi di prevenzione e gestione. Gli over 65 potranno gratuitamente conoscere il proprio stato di salute attraverso una valutazione multidimensionale geriatrica in loco, mirata a individuare eventuali condizioni di fragilità.

L’importanza della prevenzione

Potranno inoltre ricevere consigli su come prevenirne l'insorgenza anche attraverso un'adeguata informazione sull'importanza della prevenzione vaccinale, oltre che di una nutrizione appropriata grazie anche al ricorso di supplementi a base di aminoacidi essenziali e non essenziali, supportata dalla consegna di materiali informativi. Oltre a promuovere la prevenzione, l'iniziativa permetterà di raccogliere dati utili a fini di ricerca sulla prevalenza della "sindrome da fragilità" in Regione Lombardia.