Lodi, maxi rissa tra tifosi del San Giuliano e del Fanfulla: convalidati i fermi, quattro nuove denunce

Lodi, 22 aprile 2024 - Fermati e processati dopo la rissa tra tifosi, per i supporter sud milanesi scattano l’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza, nonché, il divieto di allontanarsi, dalla propria abitazione, durante e partite di calcio del San Giuliano City. E’ questo l’esito del processo per direttissima, celebrato il 22 aprile 2024, nelle aule del Tribunale di Lodi e a carico dei due uomini arrestati, nel tardo pomeriggio del 21 aprile 2024, a Lodi, dopo una colluttazione tra 20 tifosi del San Giuliano e del Fanfulla di Lodi. La squadra volante della Questura di Lodi li ha fermati in flagranza di reato dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

Le urla hanno infatti attirato alle finestre delle abitazioni alcuni residenti, che hanno prontamente dato l’allarme. La polizia, con l’ausilio dei carabinieri, ha quindi identificato alcuni supporter del San Giuliano, ormai diretti verso la tangenziale della città. I due processati erano stati fermati, a bordo della propria autovettura, all’altezza del parcheggio del Burger King di Viale Pavia, con l’ausilio di una pattuglia dell’Arma e trovati in possesso di bastoni, oggetti atti ad offendere e sciarpe del Giuliano City.

Gli sono state contestate lesioni aggravate in concorso dato che, durante lo scontro, un 50enne della squadra avversaria era stato ferito da calci e pugni ed è finito in ospedale con l’ambulanza. Poco dopo altre quattro persone, grazie anche all’immediata indagine della D.I.G.O.S., sono state a propria volta rintracciate, nella stessa direzione di fuga dei due fermati e denunciate all’Autorità Giudiziaria per i medesimi reati. La partita tra le due squadre, che giocano nel girone D del campionato di Serie D, si è disputata nel pomeriggio allo stadio Guazzelli di Riozzo, con la vittoria dei padroni di casa giallorossi.

Al termine, i tifosi del San Giuliano avrebbero seguito il pullman dei lodigiani e una volta in via dei Tigli a Lodi, nei pressi dello stadio, dove poco più avanti è ubicata la sede della tifoseria del Fanfulla calcio, si sarebbero di nuovo accesi i toni. Come poco prima allo stadio, del resto, dove però le forze dell’ordine erano riuscite da evitare disordini. Era già accaduto alla partita nell’impianto lodigiano Dossenina: dieci tifosi avevano ricevuto il Daspo. Questo perché, dopo essere stati accompagnati dai poliziotti al parcheggio della Bennet di Pieve Fissiraga, erano tornati a Lodi con mazze, bastoni e oggetti contundenti.