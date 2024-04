Maxi rissa tra 30 tifosi a Lodi dopo la partita di calcio di Serie D: due arresti. Cosa è successo

Lodi, 21 aprile 2024 - Alle 21.50 del 21 aprile 2024 la Questura di Lodi ha comunicato che le indagini sulla rissa avvenuta, nel tardo pomeriggio, a Lodi, tra tifosi del San Giuliano City, arrivati in città e sostenitori del Fanfulla, appena rientrati, hanno avuto una svolta. Il fatto è stato segnalato in via dei Tigli. Sono stati fermati, in flagranza di reato, due uomini. Risponderanno per quanto accaduto. La zuffa ha mandato in ospedale un 50enne, per fortuna ferito lievemente e coinvolto altre persone che, invece, hanno rifiutato il ricovero.

La colluttazione è avvenuta dopo che i supporter lodigiani erano tornati in città in pullman. Anche alcuni tifosi del San Giuliano li avrebbero quindi presto raggiunti in auto, fino allo scontro, prima verbale, con urla e poi fisico. Tanto chiassoso da attirare i residenti che, notato l’accaduto dalle finestre, hanno avvertito le forze dell’ordine. La polizia di Lodi, prontamente intervenuta, dopo aver sedato la rissa tra circa 30 persone, grazie alle volanti è riuscita ad arrestare due tifosi del San Giuliano. Un fermo in flagranza di reato, in attesa della convalida da parte del giudice.

I due uomini in questione sono stati individuati, riconosciuti e rintracciati, poco dopo i fatti. Ora rimarranno nelle camere di sicurezza della Questura di Lodi in attesa del processo per direttissima e della eventuale convalida del fermo, che si terrà nel Tribunale locale. Processo che avverrà in una data ancora da stabilire. Al momento non sono stati forniti dettagli sulla loro identità. I due fermati dovranno quindi difendersi davanti al giudice.

La partita tra le due squadre, che giocano nel girone D del campionato di Serie D, si è disputata nel pomeriggio allo stadio Guazzelli di Riozzo, con la vittoria dei padroni di casa giallorossi. Sugli spalti erano volate parole poco gradite dalle due tifoserie e si erano accesi i toni, ma poi la tensione è rientrata, senza conseguenze. E già alla partita di andata, disputata nel Lodigiano, la polizia aveva dovuto placare gli animi e accompagnare al parcheggio diversi supporter. Questi ultimi, però, erano tornati indietro, ancora più “accesi”, armati di mazze. Alla fine, dopo gli accertamenti di rito, dieci di loro avevano ottenuto un Daspo, con allontanamento dagli stadi.