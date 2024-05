Lodi, scontri e disordini durante le partite di calcio: scattano 12 Daspo

Lodi, 2 maggio 2024 - Disordini e comportamenti antisportivi per strada e negli stadi, scattano 12 daspo. L’allontanamento dagli stadi e dai luoghi sportivi, emesso dal Questore per prevenire ulteriori disordini e che colpisce chi non si comporta bene durante le competizioni sportive o successivamente, è ormai uno strumento molto sfruttato dalla polizia. Sono stati quindi emessi dal Questore di Lodi 12 Daspo per altrettanti tifosi troppo “accesi”.

Problemi di questo genere si erano avuti a Lodi in occasione dei disordini occorsi tra le frange ultras dopo la sfida di metà aprile tra il “San Giuliano City” e “A.S.D. Fanfulla”, ma anche alle partite tra “A.S.D. Sant’Angelo Lodigiano 1907” e “A.C. Prato” e “Codogno 1908 - Casalpusterlengo 1947”.

In particolare, in seguito agli scontri avvenuti in occasione dell’incontro sportivo “San Giuliano City - A.S.D. Fanfulla”, disputatosi in Cerro al Lambro (MI) il 21 aprile 2024, c’era stato un ferito. Così il Questore di Lodi ha emesso in totale 8 Daspo, nei confronti di altrettanti ultras milanesi (tutti denunciati e due dei quali arrestati in flagranza di reato per lesioni aggravate). Si tratta di tifosi che, dopo la gara, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero seguito fino a Lodi i tifosi del Fanfulla, aggredendoli. Il tutto armati di bastoni e bottiglie di vetro.

In particolare, le misure hanno previsto il divieto di accesso in tutte le strutture sportive del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio, di qualsiasi genere e categoria. E sono scattate nei confronti sostenitori del San Giuliano City, ritenuti responsabili della “spedizione punitiva” contro i tifosi del Fanfulla. Inoltre, a corredo dei provvedimenti, è stata emessa per tutti la misura del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Lodi, per un periodo compreso tra uno e 3 anni.

I provvedimenti sono scattati anche riferiti al precedente incontro tra le squadre A.S.D. Sant’Angelo Lodigiano 1907 – A.C. Prato, disputato il 7 aprile 2024. In quel caso personale della divisione anticrimine della Questura ha emesso un daspo nei confronti di un tifoso sostenitore del Sant’Angelo e della Cremonese, di circa quarant’anni, residente a Cremona e che aveva lanciato un petardo contro un poliziotto, procurandogli lesioni. Poi la digos , analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza, ha identificato un altro uomo, già destinatario di daspo e che quindi è stato denunciato a piede libero per non aver rispettato il provvedimento.

Infine, nel corso dell’incontro tra le squadre “R.C. Codogno 1908” e “Casalpusterlengo 1947”, disputatosi il 14 aprile 2024, allo stadio di Codogno e valevole per il campionato di promozione, ci sono stati comportamenti antisportivi tenuti all’interno dell’impianto sportivo. E’ quindi partita una indagine della divisione anticrimine e della digos, che ha portato all’emissione di altri due daspo per altrettanti sostenitori del Codogno.