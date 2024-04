Tifosi del Fanfulla seguiti e aggrediti. Scontri, stadio vietato agli arrestati

Sono stati processati ieri, in Tribunale a Lodi, per direttissima i due supporter della squadra di calcio San Giuliano City (un 26enne odontotecnico laureando di Milano e un 27enne di San Giuliano Milanese) arrestati domenica sera dalla squadra volante della Questura di Lodi. All’esito della convalida del fermo, il giudice ha stabilito, per entrambi, l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, nonché, il divieto di allontanarsi, dalla propria abitazione, durante le partite di calcio del San Giuliano City. Erano stati fermati, a bordo della loro auto, all’altezza del parcheggio di un fast food di viale Pavia, con l’ausilio di una pattuglia dell’Arma e trovati in possesso di bastoni, oggetti atti ad offendere e sciarpe del San Giuliano City. Poi per loro sono scattate le manette per lesioni aggravate in concorso. Altri tifosi, come i due arrestati, hanno cercato di fuggire verso la tangenziale di Lodi. Ma quattro persone, grazie anche all’immediata indagine della Digos, sono state presto rintracciate e denunciate all’autorità giudiziaria per i medesimi reati. I due fermi in flagranza di reato erano scattati grazie alla pronta segnalazione di alcuni testimoni che, domenica, avevano sentito urla e dopo essersi affacciati alle finestre, notato uno scontro tra 20 persone. Gli investigatori li hanno identificati in tempo record e trattenuti nelle camere di sicurezza. Il bilancio è di un 50enne della tifoseria lodigiana ferito da calci e pugni e di alcuni coinvolti che, invece, hanno rifiutato il ricovero. L’uomo ha riportato traumi, per fortuna lievi ed è stato soccorso in via dei Tigli, e accompagnato in ambulanza all’ospedale Maggiore del capoluogo.

La partita tra le due squadre, che giocano nel girone D del campionato di Serie D, si era disputata nel pomeriggio allo stadio Guazzelli di Riozzo, con la vittoria (per 3-0) dei padroni di casa giallorossi. Al termine, i tifosi del San Giuliano avrebbero seguito il pullman dei lodigiani e una volta in via dei Tigli a Lodi, nei pressi dello stadio, dove poco più avanti c’è la sede della tifoseria del Fanfulla, si sarebbero di nuovo accesi i toni. Come poco prima allo stadio, del resto, dove però le forze dell’ordine erano riuscite ad evitare disordini. Già dopo la gara di andata dieci tifosi avevano ricevuto il Daspo: dopo essere stati “scortati“ dai poliziotti a Pieve Fissiraga, erano tornati a Lodi con mazze, bastoni e oggetti contundenti per affrontare i rivali. Contattate da Il Giorno, le due società ieri non hanno rilasciato dichiarazioni.