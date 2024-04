Serie D, il prefetto di Milano: a porte chiuse la partita tra San Giuliano city e Sant'Angelo Lodigiano

Milano – La partita di calcio di Serie D tra San Giuliano city e Sant'Angelo Lodigiano sarà disputata a porte chiuse, in assenza di spettatori. Lo ha stabilito il Prefetto di Milano. "In occasione della partita di calcio San Giuliano city contro Sant'Angelo Lodigiano, valevole per il campionato di serie D, in programma alle ore 15 di domenica 28 aprile 2024, presso il Centro Sportivo Riozzo nel Comune di Cerro al Lambro - si legge in una nota -, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore di Milano, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, ha adottato con provvedimento in data odierna la seguente prescrizione: disputa della gara a porte chiuse, in assenza di spettatori". "Il provvedimento - sottolinea la nota - si è reso necessario a seguito dei disordini avvenuti lo scorso 21 aprile, in ragione dei gravi episodi di violenza posti in essere dai tifosi del San Giuliano City in occasione della gara 'San Giuliano City - Fanfulla'".