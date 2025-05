Gli ordigni fai da te, i bancomat nel mirino: nel video l’esplosione e il colpo (da migliaia di euro) a segno in pochi minuti

Milano, 26 maggio 2025 – Carabinieri della Compagnia di Corsico in azione al confine con Cesano Boscone (in provincia di Milano). Al termine di un servizio preventivo volto a contrastare i furti presso gli sportelli bancomat presenti sul territorio, hanno arrestato per furto aggravato, possesso di esplosivi e ricettazione, tre italiani di 38, 42 e 16 anni.

Secondo quanto ricostruito il trio, a bordo di un auto di grossa cilindrata, provento di furto commesso poco prima a Cesano Boscone, grazie all'utilizzo di esplosivo poco prima erano riusciti a forzare il bancomat della filiale del Banco di Desio a Magenta, posizionato all’altezza di via Mazzini. Ingente il bottino: circa 16.000 euro.

Nelle successive perquisizioni domiciliari, sono state rinvenute altre banconote bruciate in corso di quantificazione, 44 candelotti di esplosivo, vari arnesi atti allo scasso e un manoscritto contenente ricette chimiche per la realizzazione artigianale dell'ordigno esplosivo. Gli arrestati maggiorenni sono stati portati a San Vittore a Milano invece il minorenne è stato accompagnato all'Istituto penale per minori Cesare Beccaria a disposizione delle Autorità Giudiziarie.

Poche settimane fa, i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, hanno tratto in arresto in flagranza dei reati in materia di disposizione per il controllo delle armi (illecita detenzione di materiale esplosivo) quattro italiani tra i 18 e 28 anni, tutti con precedenti, trovati in possesso di 62 candelotti contenenti sostanza esplosiva non di libera vendita, strumenti da scasso, passamontagna e materiale per la preparazioni di ordigni esplosivi artigianali.