Risonanza magnetica: arrivano i fondi per allestire i locali

Oltre due milioni di euro dalla Regione all’Asst di Lodi. La Giunta lombarda ha infatti approvato un doppio finanziamento, così ripartito: 1 milione e 225mila euro destinati agli interventi propedeutici all’installazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla nel presidio ospedaliero di Codogno, mentre 812.430 euro finanzieranno l’acquisto – comprensivo delle relative opere – di un nuovo angiografo all’Ospedale Maggiore di Lodi.

Nel dettaglio, i fondi assegnati a Codogno serviranno per la realizzazione dello spazio che ospiterà la nuova risonanza magnetica (con locali dedicati, impianti tecnici e schermature per il contenimento del campo elettromagnetico generato dal macchinario). L’arrivo della risonananza magnetica a Codogno è uno degli attuali progetti più “impattanti” e strategici: un’operazione da 1,8 milioni di euro totali (coperti per la restante parte da fondi Pnrr per l’acquisto dell’apparecchiatura), che consentirà l’esecuzione di esami diagnostici ora effettuabili solo all’ospedale di Lodi o fuori provincia. Incrementerà il numero di prestazioni e si ridurranno i tempi di attesa.