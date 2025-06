È morto l’operaio schiacciato da una lastra di marmo in una cava a Botticino. Aveva 52 anni

Brescia, 23 giugno 2025 – Un incidente sul lavoro ha provocato la morte di un operaio di 52 anni, schiacciato da un masso di marmo in una cava di Botticino, dove stava lavorando per conto dell’azienda Martinelli. L’impianto estrattivo è sito in via del Marmo.

L’uomo, trasportato d’urgenza agli Spedali Civili in elisoccorso, è morto una volta al nosocomio. Le cause dell’incidente, avvenuto questa mattina attorno alle 10 sono ancora da chiarire. Non è chiaro come il grosso blocco di marmo abbia colpito l’operaio, che è rimasto parzialmente travolto. A chiedere aiuto sono stati i colleghi del lavoratore, che lo hanno trovato sotto il grande blocco di pietra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Brescia, l’agenzia per la tutela della salute di Brescia e i Vigili del Fuoco. È stata pure informata la Prefettura. La centrale del numero unico 112 di Brescia, contattata Soreu Alpina di Bergamo, ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elicottero.

Per liberare l’uomo dalla lastra di marmo sono serviti diversi minuti e l’attento lavoro dei vigili del fuoco, anche perché il fatto è accaduto in un’area impervia della cava. Le forze dell’ordine e i tecnici dell’Ats stanno verificando se all’origine dell’accaduto vi siano state negligenze o mancate misure di sicurezza.

È il secondo incidente mortale sul lavoro della giornata di oggi in Lombardia, il terzo infortunio grave. Nel Comasco ha perso la vita un uomo di 57 anni. La tragedia oggi, lunedì 23 giugno 2025, poco dopo le 11, in località Fornace, nella zona artigianale del paese. Per ora non si conosce ancora la dinamica dell’incidente: secondo fonti locali l’uomo sarebbe stato schiacciato da un masso. Saranno i tecnici dell’Ats e i carabiniere a ricostruire la dinamica.

A Lodi, in via XX settembre a Lodi, all’angolo di via Serravalle, un geometra di 49 anni ha cercato di fermare un rimorchio che si stava spostando in pendenza, diretto verso l’ospedale, ma è stato travolto. È accaduto alle 5.45 di oggi lunedì 23 giugno: il veicolo ha iniziato a scendere e il geometra è cercato di fermarlo ma, nel tentativo, è stato rovinosamente travolto. L’uomo, residente a Breno, in provincia di Brescia, è stato portato all’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia con l’elisoccorso arrivato da Como.

