Incidente sul lavoro a Faloppio: muore a 57 anni travolto da un masso

Faloppio (Como), 23 giugno 2025 – Un morto sul lavoro a Faloppio, in provincia di Como, a poche ore dall’operaio deceduto Botticino in provincia di Brescia e dal 49enne ferito gravemente a Lodi. Un lunedì di sangue e morte sul lavoro in Lombardia

Nel Comasco ha perso la vita un uomo di 57 anni. La tragedia oggi, lunedì 23 giugno 2025, poco dopo le 11, in località Fornace, nella zona artigianale del paese. Per ora non si conosce ancora la dinamica dell’incidente: secondo fonti locali l’uomo sarebbe stato schiacciato da un masso. Saranno i tecnici dell’Ats e i carabiniere a ricostruire la dinamica.

Sul posto anche un elicottero Areu e i sanitari con automedica e ambulanza oltre ai vigili del fuoco. Purtroppo non c0è stato nulla da farel’uomo era morto sul corpo

Mattinata di sangue

Poche ore prima in Lombardia altri due incidenti sul lavoro.

A Botticino, in provincia di Brescia. intorno alle 10 in una cava in via del Marmo un operaio di 52 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una lastra di marmo. Ancora da capire la dinamica che ha portato un grosso masso a travolgere parzialmente l'uomo.

A Lodi, alle 5.45. gravemente ferito un uomo di 49 anni residente a Breno, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione avrebbe cercato di fermare il rimorchio di un camion che si spostava in pendenza ma è rimasto travolto.