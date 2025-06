Iseo: posteggia in discesa e dimentica di mettere il freno a mano, l’auto si ribalta e lo schiaccia

Iseo, 15 giugno 2025 - Muore schiacciato dalla sua stessa auto che si è ribaltata. È successo nel pomeriggio di domenica, 15 giugno, a Iseo. La vittima è un cinquantottenne. Un incidente che, se la dinamica sarà confermata, ha dell'incredibile: l'uomo infatti in base ai primi accertamenti della polizia Stradale sarebbe stato travolto dalla macchina che aveva posteggiato in discesa con ogni probabilità senza inserire il freno a mano lungo via Del Dossello.

La vettura si sarebbe messa in moto e durante la marcia per colpa di un avvallamento si è ribaltata, finendo addosso al malcapitato che stava cercando in qualche modo di fermarne la corsa.

A chiamare i soccorsi è stato proprio il cinquattottenne, che era rimasto incastrato fra le lamiere. Poco dopo, tuttavia, quando sono arrivati i soccorritori con due automediche, l’uomo non rispondeva più. Era già morto.