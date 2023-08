Recise le arterie femorali Va su tutte le furie per gelosia Sfonda porta a vetri e muore

di Manuela Marziani

Ha perso la testa e, a causa di questo suo dare in escandescenze, ha perso la vita. Protagonista della vicenda è un uomo straniero che ieri pomeriggio si è presentato in corso Fratelli Rosselli al civico 135 in cui una coppia stava dipingendo le pareti di un appartamento. I due, lui albanese e lei del Togo, stavano sistemando la casa quando un connazionale della donna si è presentato non per aiutare a ritinteggiare, ma perché aveva qualcosa da dire. Forse l’uomo, che talvolta accompagnava a casa la ragazza e potrebbe anche aver frainteso il rapporto che intercorreva tra i due creandosi alcune false aspettative, nel vedere la ragazza impegnata a preparare l’alloggio con un altro uomo, si è ingelosito.

Immediata la sua reazione, il giovane ha dato in escandescenze tirando pugni e calci alla porta. Invitato alla calma dalla donna e accompagnato fino nell’atrio del palazzo che è circondato da altri edifici più o meno tutti della stessa epoca, l’uomo non è riuscito a contenere la rabbia che ha rivolto nei confronti della porta a vetri dell’ingresso. Si è scagliato contro, tirando calci e pugni fino a farsi cadere addosso un’intera vetrata che è andata in mille pezzi. Prima di andare in frantumi i vetri hanno reciso le arterie femorali delle gambe dell’uomo, che ha perso un’enorme quantità di sangue. Sul posto, per quello che era inizialmente stato classificato come un infortunio lavorativo, sono intervenuti l’elisoccorso che non ha ritenuto opportuno trasportare il malcapitato, un’automedica e un’ambulanza che ha accompagnato il ferito all’ospedale più vicino, quello di Voghera, dove è arrivato in codice rosso. Per lui però purtroppo non c’è stato poi nulla da fare.