Voghera, sfonda una porta di vetro e si recide un’arteria: giovane muore dissanguato

Un giovane la cui identità non è nota è morto dissanguato oggi pomeriggio a Voghera, in provincia di Pavia, dopo essersi reciso l’arteria femorale sfondando una porta a vetri. Nulla è chiaro della dinamica del fatto, se incidentale o dolosa, e il ragazzo non aveva con sé alcun documento.

Dalle prime ricostruzioni, pare che il giovane avesse avuto una discussione con un uomo e che, a causa del litigio, abbia preso a calci la porta-vetro che gli ha provocato la ferita mortale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e anche l’elisoccorso. Medici e infermieri hanno cercato in ogni modo di tamponare la ferita, ma non c'è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto durante il tragitto verso l'ospedale. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale e della polizia scientifica.