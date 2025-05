Malore durante le visite. Gravissimo medico di base

Medico di base accusa un malore durante l’orario di visite, è grave. Momenti di apprensione, a Senna Lodigiana, per il medico di medicina generale Giovanni Marchionni di 61 anni. Ieri alle 11.30 lo ha trovato a terra, in condizioni serie, una collega, negli ambulatori comunali di via Papa Giovanni XXIII dove stava affrontando una delle consuete sue giornate di lavoro. Per prima sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce casalese con l’automedica. Viste le condizioni dell’uomo però è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato intubato e ha avuto bisogno di un ricovero d’urgenza. Giovanni Marchionni è stato trasferito in eliambulanza (l’elicottero è atterrato a circa trecento metri) all’ospedale Niguarda di Milano. Sconcerto e profondo dispiacere, quindi, in paese e tra i suoi pazienti che ora si trovano ad dover fronteggiare anche l’assenza dell’assistenza sanitaria. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo si sarebbe sentito male dopo essere uscito dal bagno.

P.A.