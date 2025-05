Vettura divorata dalle fiamme. Pompieri in azione, escluso il dolo

Rogo notturno di un’auto a Pieve Fissiraga nella tarda serata di domenica, attorno alle 23. Un veicolo, di proprietà di un residente e posteggiata in via Isola Rota, si è trasformato in pochi minuti in una "palla di fuoco". L’utilitaria è stata letteralmente divorata da un incendio le cui cause, inizialmente, erano sconosciute. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono quindi intervenuti con un’autopompa e hanno presto estinto le fiamme, evitando così che si propagassero pericolosamente. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte nè danni ad altre cose nelle vicinanze. L’automobile di un residente era stata regolarmente parcheggiata negli stalli pubblici e, dopo gli accertamenti di rito dei pompieri, eseguiti alla presenza dei carabinieri della compagnia di Lodi, ieri è stato escluso il dolo. Non è stato trovato alcun innesco, né tracce di liquidi infiammabili rilevabili. Si propende quindi per l’ipotesi del corto circuito.

P.A.