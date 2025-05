Soccorso in strada, "mi hanno aggredito"

"Aiuto, sono stato aggredito, venite ad aiutarmi!". Nella notte tra domenica e ieri, dopo l’una, un uomo di 47 anni ha chiesto aiuto da Lodi. L’interessato, un italiano, è stato quindi presto raggiunto in via Cristoforo Colombo e ha riferito agli agenti della Questura di Lodi, che lo hanno rassicurato, insieme al soccorso sanitario, di essere stato aggredito da più persone che poi si sarebbero dileguate, lasciandolo da solo. Sarebbero stati, secondo la sua segnalazione, alcuni extracomunitari che lo avrebbero preso di mira per futili motivi (non meglio precisati, ndr). Sconosciuti che, però, in quel momento, non sono stati trovati. Dopo essere stato visitato sul posto, l’uomo è stato accompagnato per accertamenti all’ospedale di Lodi. Lo hanno soccorso gli operatori della Croce rossa. Il 47enne accusava contusioni varie ma, per fortuna, nessuna lesione importante. In particolare, è stato accompagnato nel nosocomio cittadino perché segnalava dolori al collo. Dai riscontri delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe assunto alcol. Ora gli agenti cercheranno di ricostruire l’accaduto.

Invece domenica pomeriggio alle 17.30, in un cortile di piazzetta Caduti, nel centro storico di San Colombano al Lambro, c’è stata una lite, finita poi in rissa, a bastonate. Coinvolti almeno sei extracomunitari sui quali ora i carabinieri stanno facendo accertamenti. In ospedale è ferito un ragazzo di 20 anni con abrasioni e per aver subito un delicato trauma a un occhio.

Paola Arensi