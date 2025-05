Rissa in piena notte nella via centrale del paese. Contendenti scappano prima dell’arrivo dei soccorsi

Rissa in piena notte lungo la via principale di San Rocco al Porto: poco prima delle due di notte, tra domenica e lunedì, infatti, carabinieri e soccorso sanitario del 118 sono dovuti intervenire in via Roma dopo la chiamata di alcuni passanti che hanno fatto scattare l’allarme per alcune persone che stavano litigando con la baruffa che stava pericolosamente degenerando. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dell’aliquota radiomobile e l’ambulanza della Croce Casalese che però, a quanto pare, non ha prestato le cure a nessuno: presumibilmente, prima dell’arrivo dei soccorsi, i contendenti si sono dileguati e cosi molto probabilmente è successo anche per il ferito che ha deciso di allontanarsi. I carabinieri, però, a quanto pare, hanno fermato e identificato due-tre persone, probabilmente partecipanti al rissa, anche se la loro posizione è al vaglio.