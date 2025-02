Terrore in stazione a Casalpusterlengo: ragazzino rapinato dalla gang e costretto da consegnare i soldi

Casalpusterlengo (Lodi) – Costringono un quattordicenne a consegnare i soldi che ha in tasca. Ennesimo episodio di violenza a Casalpusterlengo e ancora una volta teatro del gravissimo fatto di cronaca è stata la zona della stazione ferroviaria. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì quando il minorenne è stato avvicinato e circondato da un gruppetto di suoi coetanei che, minacciosi, gli hanno fatto tirar fuori i pochi spiccioli che aveva.

Non è chiaro se fossero armati con qualche oggetto contundente o se abbiano fatto valere la “forza” del gruppo per poterlo sopraffare: fatto sta che il ragazzino – a fronte delle pressioni – ha dovuto giocoforza consegnare il poco denaro che aveva mentre, pochi istanti dopo, la baby gang si è volatilizzata. Quando il gruppetto si è allontanato il minorenne – notevolmente spaventato – ha chiesto subito aiuto.

Sul posto i carabinieri che hanno da subito avviato le indagini per ricostruire la reale dinamica dei fatti: occorre capire se si sia trattato di una rapina impropria o di un furto anche se, al di là del tecnicismo legato alla categoria del reato, resta la gravità dell’episodio. Le indagini sono state avviate e si spera di poter pizzicare i responsabili, magari anche con l’ausilio delle telecamere della zona le cui immagini verranno passate al setaccio.

In attesa di riscontri, resta il segnale d’allarme. L’ennesimo, giunto da una zona ormai diventata “calda” per la presenza di bande di ragazzini che prendono di mira coetanei e non solo. Il 19 gennaio scorso, sempre presso lo scalo casalino, un cinquantenne residente a Castelnuovo fu aggredito e malmenato da un gruppetto i ragazzini che gli sfilò il portafoglio dalla tasca dopo averlo colpito alla testa presumibilmente con un bastone. Episodio per il quale ancora non si è giunti ad alcuna identificazione degli autori.