Sabato torna la Notte Bianca. Dalle 19 eventi non stop. Sarà coinvolta tutta la città

Notte Bianca nel segno della tradizione con decine di eventi per tutti i gusti, dislocati in diversi punti della città – ben sedici le location – con la programmazione che si terrà, come ogni anno, il primo sabato di luglio, ovvero il giorno 5.

Ieri mattina la manifestazione, che prenderà il via alle 19 e si protrarrà fino alle tre di notte, è stata presentata ufficialmente alla presenza degli organizzatori, il direttore artistico Federico Grazioli e il promoter e responsabile della comunicazione, Alberto Cerutti. È stato il sindaco Francesco Passerini a fare gli onori di casa con i rappresentanti delle associazioni di categoria di commercianti e artigiani.

"Sarà coinvolta tutta la città con tante iniziative, senza un evento particolare a fare da traino come nelle ultime edizioni", ha spiegato il primo cittadino. Saranno infatti tre le iniziative principali tra piazza Cairoli e piazza XX Settembre con Roy Paladini Michael Jackson Show, Michele Tomatis e Gtb Gaga, tributo a Lady Gaga. Poi in diversi orari decine di locali hanno organizzato una propria iniziativa, dalla degustazione di vini e prodotti locali alla musica dal vivo con band locali ai deejay set, dal karaoke ai menu degustazione offerti con sottofondo musicale.

In piazza Cairoli sarà disponibile anche un luna park dedicato ai bambini con giostre e gonfiabili. In piazza Repubblica, infine, il Moto Club organizza una serata dedicata agli appassionati delle due ruote con musica dal vivo e grigliata. La Notte Bianca è un appuntamento fisso e molto atteso per il territorio pronto a una lunga estate di appuntamenti che, soprattutto con le sagre di paese, caratterizza tutta la zona del Basso Lodigiano.

Mario Borra