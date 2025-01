Colpito alla testa e rapinato del portafoglio: paura in stazione a Casalpusterlengo

Casalpusterlengo (Lodi), 19 gennaio 2025 – Aggredito, picchiato e rapinato in stazione, è caccia all'uomo. Spaventoso agguato, in stazione a Casalpusterlengo, ai danni di un uomo di mezza età residente a Castelnuovo Bocca D'Adda e che, per pochi soldi, ha rischiato grosso.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, al vaglio delle forze dell'ordine, sembra che la vittima si trovasse all'interno della stazione ferroviaria, in sala di aspetto, quando due sconosciuti lo avrebbero messo nel mirino. Si sarebbe trattato di due giovani che lo avrebbero aggredito alle spalle, colpendolo violentemente alla testa.

Avrebbero usato un oggetto contundente, ancora da chiarire. Il tempo di girarsi e i malfattori gli hanno infine sottratto il portafoglio, che conteneva pochi spiccioli e sono fuggiti correndo. Il borsellino si trovava nella tasca dei pantaloni. Il malcapitato ha quindi allertato il 112, segnalando l’uscita dei razziatori dalla stazione, verso la strada.

Ed è partita la caccia all’uomo da parte dei carabinieri della compagnia di Codogno. Prima è stata raccolta una minuziosa descrizione dei due fuggiaschi ma, purtroppo, al momento, non sono ancora stati rintracciati. L’indagine però prosegue.

Oltre alla testimonianza diretta, per dare una svolta agli accertamenti , saranno fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'uomo fortunatamente, non avendo riportato gravi ferite, non ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.