Va al cimitero di Lodi a pregare per i suoi cari defunti e viene spintonato e rapinato

Lodi, 20 giugno 2025 – Anziano rapinato al cimitero di Lodi, indagini in corso sul grave episodio. È stata grande la paura per un anziano, V.V. di Lodi, 76 anni, finito nel mirino di almeno un rapinatore. L’agguato è stato teso al cimitero lodigiano del quartiere Riolo, in via Magistrato Antonino Caponnetto.

L’uomo, alle 16 di oggi 20 giugno, si trovava infatti al campo santo per fare visita ai propri cari defunti, quando si è imbattuto in uno sconosciuto. Quest’ultimo avrebbe cercato di strappargli con le mani la catena in oro che aveva al collo ma il pensionato, notate le intenzioni, ha cercato inizialmente di difendersi.

Ne è quindi nata una colluttazione e l’anziano ha purtroppo avuto la peggio. Il malfattore è poi fuggito con il suo gioiello mentre l’uomo, aiutato dai passanti, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Gli è stato assegnato un codice giallo, di media gravità e per fortuna le sue condizioni, spavento a parte, non sono state giudicate gravi. Lo sconosciuto lo avrebbe violentemente spintonato. È stato raggiunto dagli operatori della Croce bianca di Sant’Angelo Lodigiano e accompagnato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Lodi per una visita. Intanto sono state avvertite le forze dell’ordine, che ora stanno indagando, per far luce sulla vicenda e assicurare alla giustizia il responsabile.