Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero in ospedale: non uscirà a salutare il pubblico alle sfilate di Milano

Milano, 20 giugno 2025 – Giorgio Armani non uscirà a salutare il pubblico al termine delle sfilate delle linee emporio e Giorgio Armani previste in questi giorni di Milano fashion week. Stando a quanto riferito “re Giorgio” è a casa in convalescenza dopo essere stato ricoverato in una clinica a Milano per alcuni accertamenti.

Al suo posto Leo Dell’Orco

La notizia della convalescenza è stata data dal gruppo in una nota. "Il signor Armani - che compirà 91 anni il prossimo 11 luglio - è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini" hanno fatto sapere dalla maison. Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirà Leo Dell'Orco, responsabile dello stile delle linee maschili. "Il signor Armani, si legge in una nota, "ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. Pur non potendo essere presente fisicamente, seguirà con attenzione ogni fase dell'organizzazione".

La Fashion Week a Milano

La moda maschile sarà protagonista a Milano da oggi fino al 24 giugno per la Fashion Week dedicata alla primavera estate 2026. Il calendario prevede 81 appuntamenti, divisi in 20 show, di cui 15 fisici; 41 presentazioni e 17 eventi. Per la Regione Lombardia le Milano Fashion Week sono infatti capaci di generare, complessivamente, mezzo miliardo di indotto per il territorio. La sola Fashion Week donna nel 2025 ha generato circa 185 milioni di indotto turistico, con un +2,3 % rispetto al 2024. La Fashion Week uomo, insieme a quella donna di febbraio, ha contribuito nel 2024 a un indotto complessivo stimato in 396 milioni di euro.