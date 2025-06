È morto il bambino di dieci anni che si era sentito male in una piscina del Cremonese

Torre de’ Picenardi (Cremona), 20 giugno 2025 – Non ce l’ha fatta il bambino di dieci anni che due giorni fa, mercoledì 18 giugno, si era sentito male in piscina, nell’impianto comunale di via dello Sport. Il piccolo, di origini cinesi, residente a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, è morto dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il dramma si era verificato nel primo pomeriggio di mercoledì, al centro natatorio torrigiano, dove il bambino stava trascorrendo una giornata di giochi e svago insieme ai compagni del Grest parrocchiale di Canneto sull'Oglio, tra cui c’erano anche il fratello e la sorella.

Poco dopo le 14 si è tuffato e ha perso conoscenza. I bagnini lo hanno portato a bordo piscina e gli hanno praticato il massaggio cardiaco, con l'ausilio di un defibrillatore. Poi l'arrivo dei soccorsi, il trasferimento in ospedale in elicottero e, a 48 ore dal ricovero, il decesso. Sul posto erano arrivati anche i carabinieri, che avevano effettuato i rilievi e ascoltato i testimoni, a partire dagli educatori che avevano organizzato l’uscita in piscina ed erano presenti ad assistere i piccoli bagnanti.