Privati aiutano la sanità. Boom di donazioni in aiuto agli ospedali

Record di donazioni per la Asst di Lodi che, nel 2024, ha beneficiato della generosità di una lunghissima schiera di privati e associazioni che hanno voluto regalare strumentazioni sanitarie, ma anche arredi e tecnologia per migliorare la qualità di vita nei luoghi di cura. Dove non arriva il pubblico arriva il cuore buono del privato sociale, ma anche dei semplici cittadini, magari mossi da riconoscenza per il servizio ricevuto nel momento del bisogno. Sono state in totale 19 le donazioni effettuate, un vero e proprio fiume di generosità mirata alle esigenze di diversi reparti degli ospedali del Lodigiano. In totale dunque Asst ha potuto godere di beni donati per un valore di circa 125mila euro. Su 19 omaggi, quattordici sono andati a beneficio dell’ospedale di Lodi, tre al nosocomio di Codogno e due al presidio di Casalpusterlengo. Nessuna classifica di merito, ma il regalo più costoso è stato donato dall’Associazione Lodigiana Amici di Oncologia che, a febbraio, ha fornito al reparto di Endoscopia digestiva di Lodi una piattaforma ecografica multidisciplinare del valore di oltre 22 mila euro.

Dodici sono state le associazioni no profit ad esprimere la loro generosità mentre due sono stati i privati cittadini: in alcuni casi le donazioni sono state multiple tenuto conto che gli Amici di oncologia hanno acquistato cinque strumentazioni (monitor per parametri vitali, un sistema per rettoscopia, dermatoscopio, una tv e appunto una piattaforma ecografica) mentre l’associazione La Cicogna Dispettosa ha voluto esprimere la propria generosità due volte (tre scaldabiberon, cuscini e dieci cinte per supporto neonatale) così come l’associazione Sara Angela Boffi (due bici elettriche e una postazione per videogame) e il Samaritano (sei tv, un forno e un frigorifero). Le altre associazioni dal cuore generoso sono: Cancro Primo Aiuto (quattro unità di propulsione Trioway e quattro sedi a rotelle), associazione Giacomo Marcati (un ecografo), associazione Pallium (tre misuratori di emoglobina), Associazione Ossigenoterapia riabilitativa (uno spirometro), Indaco Donna (una ludocarrozzina), Insieme Oltre alle onde (dieci tv), Mariangela Ghitti e Paolo Galimberti (un forno a microonde ciascuno).