Pierpaolo Bodini, ucciso a 18 anni da una dalla seminatrice: bloccata la richiesta di patteggiamento

Lodi, 18 settembre 2025 – Rinviata al 3 dicembre la decisione sul patteggiamento per il caso di Pierpaolo Bodini, il 18enne di Brembio che perse la vita il 20 giungo 2024 a seguito di un grave infortunio sul posto di lavoro nella azienda agricola Bassanetti, durante le operazioni di pulizia della macchina seminatrice. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lodi, Anna Cerreta, ha ritenuto per il momento impraticabile l’istanza di patteggiamento avanzata dalla difesa del titolare dell’azienda agricola in cui il giovane era impiegato. L’imprenditore, un 59enne di Brembio, è attualmente sotto processo con l’accusa di omicidio colposo e inadeguata formazione del giovane dipendente. Secondo l’impianto accusatorio, sarebbe infatti responsabile della rimozione di uno dei due blocchi di sicurezza che avrebbero dovuto impedire il crollo del braccio seminatore che travolse il 18enne.

L’istanza di patteggiamento era stata depositata dai legali del 59enne lo scorso 7 aprile e accolta il giorno seguente dal pubblico ministero in quanto ritenuta ammissibile. Tuttavia, durante l’udienza svoltasi ieri in Tribunale di Lodi, il gip non ha potuto accoglierla: la formulazione presentata non garantirebbe infatti la sospensione della pena prevista dall’istanza stessa. A pesare sulla valutazione è stata la presenza di una condanna pregressa di undici mesi, risalente al 2017 e che risulterebbe ancora pendente a carico del 59enne brembiese. Tale precedente rappresenta un impedimento giuridico rilevante che, qualora non venisse risolto con la presentazione di un atto di riabilitazione in grado di sanare gli effetti della sentenza passata, difficilmente potrebbe risultare sormontabile. Il titolare non era presente in aula durante l’udienza. L’attenzione resta ora concentrata sul rinvio al 3 dicembre, data in cui si tornerà a discutere della possibile ammissibilità della richiesta. I legali dei parenti della vittima, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni, ribadendo la richiesta di mantenere il massimo riserbo per tutelare la memoria del ragazzo e la sensibilità dei suoi cari. Silenzio anche da parte della difesa dell’imputato. Al momento, inoltre, non sarebbe stato disposto ancora alcun risarcimento danni in favore della famiglia Bodini da parte del titolare dell’azienda agricola.