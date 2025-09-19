Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Ivan Albarelli
Le Sliding Doors delle borseggiatrici
Lodi
19 set 2025
CARLOTTA MORGANA
Apre la Biennale in Villa Biancardi. Il “sacro“ raccontato da 63 artisti

CASALPUSTERLENGO (Lodi)Si snoda lungo il fil rouge del sacro, non a caso siamo nel pieno del Giubileo, l’ambiziosa “Biennale“ di Casalpusterlengo, quest’anno 2.3, che apre domani (ore 17) i battenti nella prestigiosa cornice di Villa Biancardi a Zorlesco. Sessantatrè gli artisti in esposizione con una novantina d’opere (con appendice nella chiesa parrocchiale e nel santuario dei Cappuccini, sempre a Casalpusterlengo) che fino al 19 ottobre offriranno un ampio ventaglio di proposte artistiche sul tema affascinante e mistico di quanto ruota intorno al tema religioso in tutte le sue sfaccettature. Tre le sezioni individuate dai curatori Mario Quadraroli, Mario Diegoli e Mariano Peviani: “Sacre rappresentazioni”, “Evocazioni del sacro” e “Gli oggetti e i luoghi del sacro”. Tre gli ospiti d’eccezione, Floriano Bodini, Eva Olah Arrè e Giuseppe Ajmone, “Ospiti a Palazzo”, grazie al prestito dalla collezione del Banco Bpm, mentre la star indiscussa è un dipinto dello statunitense William Congdon, famoso per i suoi Crocefissi, che avrà i fari puntati soltanto sabato e domenica 20 e 21 settembre. Tanti gli eventi collaterali, tra i quali quattro concerti (ogni domenica alle 16) e uno spettacolo teatrale con la regia di Marcello Chiarenza il 12 ottobre. Un programma ricchissimo, quindi, che vedrà anche l’assegnazione del Premio alla Carriera a Mario Quadraroli, anima del fermento artistico a Lodi e non solo: "Questa Biennale è in qualche modo un punto di arrivo" precisa Quadraroli. C.Mor.

