Parco solare alla Triulza, parola alle carte bollate. Arrivato ieri il ricorso al Tar della società

E’ arrivato, come era di fatto preannunciato, il ricorso al Tar della Five-E Italy Green srl di Milano, la società che il 23 dicembre scorso aveva presentato un progetto per l’insediamento di un maxi parco fotovoltaico alla frazione Triulza di Codogno. Un vero e proprio insediamento monstre da 132 mila metri quadrati contro il quale da subito Comune di Codogno e residenti della piccola località immersa nella campagna si erano opposti. Dapprima un’assemblea pubblica, poi la raccolta di firme avevano messo in chiaro quale era la posizione della comunità codognese, supportata dall’ente pubblico che, in sede di conferenza di servizi, ha bocciato senza appello il parco solare con un diniego formale. Sette pagine per dire che l’insediamento no non s’ha da fare e che ha scatenato la reazione dell’azienda. Ora dunque l’ultima parola sarà del giudice amministrativo.