“Borghilenti“ di nuovo al via. Elio e Frida Bollani tra i big

Torna “Borghilenti”, una tre giorni di appuntamenti nel piccolo paese di Castelnuovo Bocca d’Adda, nella bassa lodigiana ad una manciata di chilometri dalla sponda piacentina del Po. Il programma prevede il via libera il 30 maggio alle 17.30 in piazza con l’incontro inaugurale con, in serata, lo spettacolo di Elio dal titolo “La rivalutazione della tristezza”, lo spettacolo di Elio il quale, accompagnato dal maestro Alberto Tafuri al pianoforte, seguito da un concerto a lume di candela con il Coro Paolo Asti.

La seconda giornata si aprirà con sessione di yoga in natura alle 9 e una cicloescursione mentre alle 14.30 laboratori per bambini, passeggiata erboristica lungo l’argine, visita guidata nel tra arte e giardini e un’azione di street art. Sempre nel pomeriggio di sabato, e domenica, tour in barca tra Adda e Po.

Sabato le navigazioni delle 16 e delle 18 saranno accompagnate dai Racconti di fiume mentre in piazza alle 17 il musicista Maurizio Carucci presenta “Non esiste un posto al mondo” e, alle 18.30 reading-spettacolo di Massimo Zamboni, cofondatore dei CCCP. Poi concerto con Cristiano Roversi e Erik Montanari. Al campo Fiera dalle 21, concerto degli Psycodrummers e dj set con Turbolenta.

Domenica alle 12 Frida Bollani Magoni (nella foto) e Mark Glentworth in concerto in chiesa seguita dalla parata Il corteo dei Buffoni e lo spettacolo La Bussola di Arlecchino. Alle 21 al Campo Fiera, concerto degli España Circo Este.