Campi estivi di legalità. Quaranta posti disponibili

Saranno circa 40 gli studenti che, quest’anno, vivranno esperienze estive nei campi di lavoro volontario grazie al progetto “L’altra estate - Cantieri di Legalità e Cittadinanza”. "Si tratta di esperienze – dichiara la dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore di Codogno (ente capofila) Antonia Rizzi – per i ragazzi hanno una forte valenza educativa in termini di educazione al volontariato finalizzato al farsi carico delle esigenze sociali, ma anche in termini di cittadinanza attiva per crescere cittadini consapevoli". "Siamo lieti di confermare per il quarto anno consecutivo il finanziamento di sei postazioni per gli studenti di Codogno – aggiunge l’assessore Silvia Salamina –. È un’esperienza preziosa". I campi verranno effettuati alla “Tenuta liberata di Spino d’Adda“ (Cremona), dal 30 giugno al 5 luglio e dal 7 al 12 luglio (bene confiscato per reati tributari); la “Fattoria Al di là dei sogni“ di Sessa Aurunca (Caserta) dal 7 al 13 luglio, la “Cascina Caccia“ a San Sebastiano Po (Torino) dal 28 luglio al 3 agosto (beni confiscati alla mafia) e l’ “Associazione Kolbe“ ad Armeno (Novara) tra il 5 e il 23 agosto, dove ha sede una struttura per disabili psichici.