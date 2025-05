Invasione di agrivoltaico. Interrogazione a Roma

La provincia di Lodi sta subendo un’invasione di impianti agrivoltaici, che rischiano di compromettere il territorio e di minacciare la vocazione agricola tradizionale dell’area. A sostenerlo è il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio il quale ha comunicato anche di avere presentato un’interrogazione ai ministri dell’Agricoltura e dell’Ambiente per portare all’attenzione del Governo questa situazione e "per chiedere di garantire un equilibrio tra la necessità di produrre energia da fonti rinnovabili e quella di tutelare il suolo e la produzione agroalimentare". "Nel solo 2024 – aggiunge – sono stati presentati 12 progetti di impianti agrivoltaici nel Lodigiano, di cui sette sarebbero già autorizzati. Nuovi insediamenti stanno sorgendo a Casalpusterlengo, Codogno e San Fiorano, per oltre 80 ettari".