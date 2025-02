Lodi, svolta nell’omicidio di Roberto Bolzoni: fermati due uomini

Lodi – Due uomini sono in stato di fermo per l’omicidio di Roberto Bolzoni, il 61enne trovato morto martedì sera nella sia auto in piazza Omegna a Lodi, trafitto da 35 coltellate al collo e al volto.

La svolta è avvenuta ieri sera, sabato 22 febbraio, quando i carabinieri si sono recati nelle rispettive abitazioni per prelevare i due uomini e portarli in carcere. Si tratta di due italiani, uni dei quali già noto alle forze dell'ordine. Entrambe non sono persone estranee alla vittima, a conferma dunque dell’ipotesi investigativa del delitto maturato nella cerchia delle conoscenze di Bolzoni. Interrogati dai carabinieri, tutti e due avrebbero fatto parziali ammissioni.

Bolzoni, disoccupato da oltre vent’anni, ha vissuto grazie all’eredità dei genitori e ai sussidi che percepiva il fratello Mario, invalido, morto un paio di anni fa e di cui Roberto si è sempre preso cura. Da dieci anni era sposato con Li, donna di origini cinesi. Passava le giornate tra il bar Seven, la Trattoria del Dosso a Lodi Vecchio e il punto scommesse di via Villani.

Anche domenica scorsa, la mattina era passato a bere il suo consueto caffè al bar Seven. Da lì, si era diretto verso la stazione per raggiungere il centro scommesse. Poi il rientro a casa. Questo l’ultimo tragitto noto di Bolzoni, prima della scoperta del cadavere in auto.