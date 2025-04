Ok al consuntivo. Oltre 2 milioni di avanzo

"Nel Lodigiano siamo il primo Comune che approva, in anticipo di 16 giorni, il rendiconto e grazie all’importante avanzo, stiamo studiando opportunità. Partecipiamo anche a un bando per realizzare un centro sportivo degno della città!" ha esordito il sindaco di Sant’Angelo Lodigiano, Cristiano Devecchi (nella foto), in Consiglio comunale. "Il documento è il frutto di cinque mesi di gestione commissariale, a nostro parere disastrosa, e della nostra successiva gestione. Quindi il rendiconto lo sento nostro, con le cose che, dall’11 giugno, abbiamo messo in atto per portare a casa risultati oggettivi. Spieghiamo dove e come sono state gestite le risorse e i risultati. Abbiamo 2milioni 121mila euro di avanzo libero. Saremo chiamati a trovare il modo di pianificare interventi per dare servizi" ha aggiunto.

Nel 2024 sono stati fatti investimenti: in località Pedrinetta, realizzando opere di urbanizzazione, poi la manutenzione straordinaria degli edifici comunali e delle strade, sono stati assegnati i lavori per il piano asfalti, è iniziata la costruzione del nuovo asilo, c’è stata la messa in sicurezza degli attraversamenti stradali, è stato messo l’ ascensore alla scuola Collodi. "Il nostro Comune ora ha quindi la possibilità di fare investimenti importanti e inoltre, verificheremo la costruzione di un percorso per avere un centro sportivo degno della città. Intanto Regione Lombardia ha aperto un bando, per cui siamo pronti e speriamo di ottenere finanziamenti - sottolinea ancora il sindaco -. Ho la sensazione che questi soldi ci potranno essere anche l’anno prossimo, grazie alle manovre messe in campo per recuperare imposte e contravvenzioni che non venivano pagate. Intravedo ottimismo anche per la gestione della farmacia comunale". P.A.