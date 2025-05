Sparisce la bici del figlio. Ladro preso dalla madre

Mamma “detective“ trova la bicicletta rubata al figlio e denuncia l’accaduto ai carabinieri. Il fatto risale al 26 aprile scorso a Crema quando il giovane, che aveva lasciato la due ruote all’interno della velostazione, ha detto alla mamma di non averla più trovata al suo ritorno quando era tornato a riprendersela alla sera. A questo punto, la madre, il giorno seguente, trovandosi in città, a un certo punto, in piazzale Rimembranze, ha notato un uomo che aveva con sé una bici che aveva tutti i tratti della due ruote del figlio. Si è avvicinata meglio e ha constatato che si trattava proprio della bici rubata al suo ragazzo. La donna ha chiamato subito i carabinieri, affermando di aver trovato la bici rubata al figlio.

Una pattuglia è arrivata in breve e ha sorpreso l’uomo descritto dalla mamma ancora in possesso del mezzo in questione. L’autore, un 44enne cremasco già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in caserma e successivamente è stato denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione, mentre la bici è stata ai legittimi proprietari.