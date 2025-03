Oculistica: sono numeri da primato

In un anno 3mila e 500 interventi di cataratta, 3mila iniezioni intra-vitreali, 50 trapianti di cornea. È il bilancio, realtivo al 2024, dell’unità operativa di Oculistica dell’Asst di Lodi diretta dal primario Massimo De Micheli (nella foto), che, con le due sale dedicate a Codogno e una a Lodi (mentre a Sant’Angelo c’è una offerta ambulatoriale, organizzata anche negli altri due presidi), attira anche pazienti dal circondario.

La struttura, che collabora con l’ospedale San Raffaele (come centro di riferimento per il training di chirurgia degli studenti dell’Università Vita-Salute), è dotata di moderne tecnologie, come l’ultimo microscopio 3D Zeiss introdotto, per lavorare su immagini tridimensionali e visualizzare, in sala operatoria, la retina, in maniera approfondita.

"Gran parte dell’attività riguarda la chirurgia della cataratta (quasi il 70%) – chiarisce il primario De Micheli –; il resto interessa interventi vitreo-retinici, contro le patologie dell’invecchiamento della retina (in aumento), o la chirurgia del glaucoma o dello strabismo (che interessa, in particolare, il paziente pediatrico), oltre al trapianto di cornea (circa 50 casi all’anno)".

"La nostra struttura segue e tratta a 360 gradi tutte le malattie oculari – spiega ancora – e ciò ci caratterizza rispetto ad altri centri. I nostri pazienti arrivano anche da fuori regione. Evidenzio che tutti gli oculisti del reparto (dodici) sono chirurghi e ruotano tutti sulle tre sale operatorie".

Inoltre i professionisti sono impegnati, nella rete ambulatoriale della specialità (di oftalmologia generale e al contempo di secondo livello dedicata alle diverse malattie dell’occhio) e nell’attività diagnostica, insieme a undici operatori fra infermieri e oss, oltre a sei ortottisti (la loro coordinatrice è Cristiana Sergiampietri).

L’ultima innovativa terapia introdotta si chiama “cross linking” e tratta una patologia progressiva della cornea, il cheratocono che, nei casi più gravi, può richiedere un trapianto di cornea.

P.A.