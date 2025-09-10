Trovato senza vita in un fosso il 24enne scomparso dopo la partita di calcetto: è mistero sulla morte di Simran Pooni

Bertonico (Lodi) – È mistero sulla morte di Simran Pooni, il giovane 24enne di origini indiane residente a Bertonico in una cascina nella località di Monticelli. Di lui non si avevano più notizie da domenica pomeriggio, al termine di una partita di calcetto con gli amici. Da lì in poi il nulla. Anche il telefono risultava staccato e nessuno aveva idea di cosa stesse facendo o dove si fosse diretto in sella alla sua moto. Le ricerche, che hanno coinvolto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i volontari della protezione civile di diversi gruppi del Lodigiano, erano scattate dopo l’attivazione del “protocollo per la ricerca di persona scomparsa”.

Sul posto tre unità dei pompieri e l’elicottero Drago. A Castiglione d’Adda era stato allestito infatti il campo base proprio nel centro sportivo Spoldi, dove il 24enne era stato visto per l’ultima volta prima di far perdere le sue tracce. A distanza di due giorni dalla scomparsa, le ricerche, diramate nei dintorni di Castiglione, sono terminate con un tragico epilogo intorno alle 17.30 di ieri. Il giovane è stato infatti ritrovato senza vita all’interno di un canale che fiancheggia la sp 591 nel tratto compreso tra Castiglione d’Adda e frazione Rovedara.

Vicino alla salma, la sua moto riversa nell’acqua del fosso. Ora, i carabinieri effettueranno i primi rilevamenti. Resta infatti da chiarire la dinamica della morte del giovane per capire se si sia trattato di un incidente autonomo del giovane centauro o se un altro veicolo lo abbia colpito fino a farlo finire nel canale senza poi fermarsi a prestare soccorsi.