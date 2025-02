Roberto Bolzoni e il giallo dell’arma del delitto: “Non è il coltello trovato nell’auto. Il cellulare intercettato a Cascina Codazza”

LODI – Proseguono le indagini per fare luce sulla morte di Roberto Bolzoni, il sessantenne lodigiano ritrovato martedì pomeriggio nella sua auto. L’uomo era disoccupato e risultava scomparso da domenica. La procuratrice della Repubblica del Tribunale di Lodi, Laura Pedio, ha parlato delle indagini spiegando che “sono in corso gli accertamenti necessari. In questi giorni saranno effettuati i rilevamenti sul veicolo e sul corpo dell’uomo. La moglie è scossa, ma sta bene, nonostante abbia avuto un malore appena dopo aver ricevuto la notizia”.

Mercoledì mattina, le forze dei Carabinieri hanno cercato possibili tracce dell’arma del delitto e delle chiavi dell’auto nei cassonetti dei rifiuti di piazza Omegna, dove l’uomo sarebbe deceduto.

Smentite, invece, le ipotesi sul coltello ritrovato all’interno dell’auto: “Non si tratta dell’arma con cui Bolzoni sarebbe stato colpito”, ha dichiarato Pedio, aggiungendo che “proseguono le ricerche del cellulare. L’ultima cella telefonica lo aveva collocato nelle vicinanze della Cascina Codazza”, cioè a circa 15 chilometri dal punto in cui è stato trovato il cadavere. Resta aperta la pista dell’omicidio, mentre si allontana sempre di più l’ipotesi che l’uomo si sia tolto la vita.