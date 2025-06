Ceramica in mostra. Ma servono donazioni

Una mostra per riscoprire la storia artistica dei Loretz, famiglia di ceramisti e pittori legata a Lodi e Milano, ma anche per promuovere inclusione. Promotrice è la fondazione Maria Cosway con la fondazione Danelli e il Comune di Lodi: dal 5 marzo al 17 maggio 2026, il Polo Culturale Cosway ospiterà un’esposizione dedicata a Carlo Loretz, al figlio Giano e al nipote Carlo jr. La mostra prevede anche visite guidate a cura di giovani con autismo. Per realizzare il progetto servono 12mila euro da raccogliere entro il 14 luglio. Informazioni sul sito di Fondazione Cosway.