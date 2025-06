Domani l’addio al ciclista investito in via Cavallotti

Si terranno domani alle 10,30 nella chiesa di Santa Maria Addolorata i funerali di Franco Abba, il ciclista di 81 anni che era stato investito domenica poco dopo mezzogiorno, mentre in sella alla sua bicicletta elettrica stava attraversando via Cavallotti a Lodi. L’uomo, subito dopo l’incidente, era stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sono bastate le cure dei medici che hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita e così martedì intorno alle 13 non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Alla guida della Renault Clio che domenica l’ha travolto a meno di un chilomentro dalla sua abitazione del Villaggio Fontana dell’omonimo quartiere del capoluogo, c’era un 87enne che si è subito fermato, sotto shock e che successivamente è stato accompagnato al Pronto soccorso di Lodi in forte stato di agitazione. A seguito della collisione Franco Abba, che indossava regolarmente un caschetto protettivo, era stato sbalzato sul parabrezza della vettura e contro una portiera. Aveva riportato un profondo ematoma ed era stato trovato privo di coscienza. La vittima viveva con la moglie in via della Gera d’Adda. L’87enne alla guida dell’auto sarà indagato per il reato di omicidio stradale