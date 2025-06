Due eventi per ricordare don Benzi

Sport, cinema e testimonianze per ricordare don Oreste Benzi (nella foto). Anche Codogno si unisce alle celebrazioni per il centenario della nascita del fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, divenuto simbolo di una chiesa al servizio degli ultimi e dei più fragili. Due eventi aperti al pubblico sono in programma al centro giovanile San Luigi: oggi dalle 19 torneo di basket, mentre martedì 24 giugno alle 21 proiezione del film “Solo cose belle“. Le iniziative, organizzate in collaborazione con la parrocchia, rappresentano un’occasione per ricordare non solo la figura di don Oreste, ma anche per far vivere concretamente il suo messaggio attraverso sport, cultura e partecipazione. Stasera, in apertura, previsti i saluti istituzionali e un intervento di Lodovica Ghezzi, responsabile della Comunità in Lombardia. Subito dopo, spazio al torneo di rivolto ai giovani dai 16 anni in su. Al termine, premiazioni e rinfresco. Martedì, invece, dopo il film ispirato all’esperienza delle case famiglia, ci sarà la testimonianza di uno degli attori. Codogno ospita la casa famiglia Magnificat, una delle realtà della Comunità Papa Giovanni XXIII presenti nel Lodigiano.