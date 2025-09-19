Incidente nella notte sulla Sp235 a Pieve Fissiraga. auto finisce nel fosso fuori strada: ferita una 28enne

Pieve Fissiraga (Lodi), 19 settembre 2025 – Un brutto incidente stradale si è verificato nella notte lungo la strada provinciale 235, nel territorio comunale di Pieve Fissiraga. Alle 3.22 la conducente di una vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo, uscendo di carreggiata e terminando la corsa nel fossato a lato della strada. A bordo c’era una sola persona, una giovane donna di 28 anni, rimasta intrappolata nell’abitacolo e impossibilitata a liberarsi senza l’aiuto dei soccorritori.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunte le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi con un’autopompa, che hanno operato insieme al personale sanitario del 118. I pompieri hanno lavorato con cautela per consentire l’estrazione della conducente in condizioni di sicurezza, permettendo ai soccorritori di prestarle le prime cure sul posto.

La giovane, una volta visitata, è stata affidata alle cure della Croce Bianca di Sant’Angelo Lodigiano, giunta con un’ambulanza, con il supporto dell’automedica. La 28enne è stata quindi trasferita all’ospedale Maggiore di Lodi in codice giallo, indice di condizioni serie ma non critiche. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, mentre i carabinieri, anch’essi intervenuti, hanno effettuato i rilievi per stabilire con esattezza le cause dell’incidente. Le operazioni si sono protratte per oltre un’ora, prima della riapertura totale della strada alla circolazione. Vista l'ora, nonostante l'ingombro dei mezzi di soccorso, non ci sono stati particolari disagi.