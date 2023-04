A Merlino (Lodi) una cisterna del latte sventra la parete di una villetta

Merlino (Lodi), 9 aprile 2023 – Una cisterna è finita contro un’abitazione e ne ha abbattuto un angolo. Fortunatamente nella stanza travolta dal mezzo pesante, non c’era nessuno e l’unico ferito è il conducente del mezzo. È successo questa mattina intorno alle 11.20. Una cisterna per il trasporto del latte, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, ha urtato a frantumato la porzione di villetta.

I vigili del fuoco sono quindi intervenuti con un funzionario del comando provinciale di Lodi, in supporto al comando di Milano, per una verifica della stabilità dell'immobile. L'incidente è avvenuto in via Giacomo Matteotti ed è rimasto ferito, per fortuna non in modo grave, il solo autista del mezzo pesante.

Vista la violenza dell'impatto, è stata eseguita anche una verifica dell'agibilità dell'edificio e l'azienda che gestisce la fornitura del gas ha portato avanti un sopralluogo per ricercare eventuali rotture degli impianti e perdite. È arrivato anche il sindaco. Il soccorso sanitario, infine, ha attivato l'automedica e un’ambulanza. Mentre l'uomo, un 51enne, è stato accompagnato all'ospedale Maggiore di Lodi per le cure, in paese si è cercato di pulire e riaprire il passaggio sulla strada e mettere in sicurezza, con una chiusura temporanea, la parete divelta. È stato anche necessario alzare e rimettere in strada il rimorchio del veicolo che si è ribaltato su un fianco.