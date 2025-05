Stanze colorate e giardini curati: "La Coop va aiutata e supportata"

I due nuovi locali della Cooperativa Amicizia sono colorati e accoglienti, all’esterno sono stati ricavati giardini curati. Sono stati benedetti ieri dal parroco Iginio Passerini alla presenza di tantissime autorità e di molti cittadini soddisfatti per la riuscita della riqualificazione, frutto di un lungo impegno annunciato nel 2022 e per il quale Amicizia ha poi trovato i finanziamenti.

Valeria Negrini, presidente di Federsolidarietà, ha colto l’occasione del taglio del nastro, eseguito da ragazzi che fruiscono dei servizi della Coop, per ricordare: "Ci sono strumenti utili in questo territorio come la Cooperativa Amicizia, nati dalla forza di famiglie e volontari. Oggi non è facile fare questa scelta: la Coop sia supportata e valorizzata".